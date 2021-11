Darksiders 4 è in sviluppo? Lo suggerisce un misterioso artwork

La serie di Darksiders vanta una discreta schiera di sostenitori che attendono con impazienza l'annuncio del quarto capitolo della serie. Il miscuglio di azione, avventura, platform e rompicapi ha reso molto apprezzato il franchise in mano a THQ Nordic, che per il momento però non si è sbottonata sull'arrivo di futuri episodi.

L'ultimo esponente del brand uscito finora è Darksiders Genesis (potete approfondire leggendo la nostra recensione di Darksiders Genesis), spin-off in stile Diablo uscito alla fine del 2019. Qualcosa però sembra muoversi riguardo il proseguo delle avventure dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse: Anton Lavrushkin, art director di Darskiders III, ha infatti pubblicato sulla propria pagina Art Station un disegno inedito raffigurante Lilith, personaggio già visto nei primi due capitoli della serie, che in basso a sinistra riporta tra l'altro il copyright di THQ Nordic aggiornato al 2021, come a rappresentare quindi un artwork ufficiale collegato alla saga.

L'immagine ha subito scatenato le teorie dei fan, collegandola al possibile sviluppo in corso di Darksiders IV e con tanto di ruolo da antagonista per Lilith. Siamo nell'ambito delle speculazioni, ma non è da escludere che il quarto capitolo principale sia effettivamente in lavorazione: resta da capire chi potrebbe essere il protagonista della storia (Conflitto è l'unico Cavaliere a non essere ancora stato al centro di una propria avventura) e su quali sistemi potrebbe fare il suo esordio, probabilmente su PC, PS5 e Xbox Series X/S.