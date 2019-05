Darksiders 4: è ufficiale, il gioco verrà svelato all'E3 2019

L'E3 2019 è ormai alle porte e il calendario con i principali eventi si sta pian piano aggiornando con nuove informazioni sui titoli non ancora annunciati. Tra questi c'è anche il prossimo capitolo di Darksiders, che sarà mostrato all'E3 Coliseum.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, l'E3 Coliseum consiste in una serie di dirette trasmesse proprio dalla fiera losangelina e presentate da Geoff Keighley, conosciuto da molti videogiocatori per aver presentato i The Game Awards. Stando alla descrizione presente sul calendario ufficiale dell'evento sarà proprio in una di queste dirette, per la precisione in quella della serata del prossimo 13 giugno 2019, che il gioco verrà mostrato al pubblico per la prima volta. Al momento non si conoscono i dettagli sul titolo, che stando agli ultimi rumor potrebbe intitolarsi Darksiders Genesis e introdurre meccaniche di gameplay completamente nuove rispetto ai precedenti capitoli.

