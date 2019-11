Darksiders Genesis: svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC

Tra circa 10 giorni potremo finalmente re-immergerci nell'universo narrativo di Darksiders impersonando il quarto cavaliere dell'Apocalisse, Conflitto, che per l'occasione sarà accompagnato da Guerra, volto già noto ai fan della serie. Il vostro PC è pronto per Darksiders: Genesis? Scopriamolo assieme.

Quest'oggi THQ Nordic e Airship Syndicate hanno svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati per la versione PC del nuovo action RPG, che sembrano essere alla portata della maggioranza delle configurazioni da gaming in circolazione.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit)

Processore: AMD FX-8320 (3.5 GHz) / Intel i5-4690K (3.5 GHz) o migliore

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Requisiti raccomandati

Sistema operativo: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz)/AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz) o migliore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Cosa ve ne pare? Il vostro PC è già pronto per Darksiders Genesis? Il titolo si discosterà dagli episodi canonici della serie proponendo un'esperienza action RPG cooperativa e una storia ambientata prima dei fatti narrati nel capostipite, che vede Guerra e Conflitto alle prese con Lucifero, l'enigmatico e infido Re dei demoni che sta complottando per alterare l'Equilibrio. Darksiders Genesis uscirà su PC il prossimo 5 dicembre, ma per le versioni console bisognerà attendere qualche mese: su PlayStation 4 e Xbox One verrà lanciato il 14 febbraio 2020, mentre su Nintendo Switch in una non meglio precisata data del 2020.