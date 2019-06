Darksiders Genesis annunciato ufficialmente da THQ Nordic, uscirà anche su Stadia

Mentre l'attenzione del mondo videoludico è rivolta alla presentazione di Google Stadia e al reveal della nuova espansione di Destiny 2, si è gettata nella mischia anche THQ Nordic annunciando ufficialmente Darkisiders: Genesis.

La sua esistenza era già stata rivelata da IGN USA nelle scorse ore, ma adesso abbiamo anche l'ufficialità da parte della casa madre. Darksiders: Genesis è uno spin-off action RPG della saga dedicata ai Cavalieri dell'Apocalisse, ambientato prima dei fatti narrati nel capostipite. Verrà lanciato nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam, Nintendo Switch e Google Stadia.

Saranno due i personaggi giocabili, Guerra - già protagonista del primo capitolo - e l'inedito Conflitto (sarà possibile passare istantaneamente dall'uno all'altro). Nel trailer allegato in cima a questa notizia potete ammirarli in azione per la prima volta. Il primo utilizzerà la sua grossa spada, mentre il secondo si farà largo a pistole spianate. È prevista anche la cooperativa per due giocatori.

Ancora sconvolti dagli eventi nell'Eden, Guerra e Conflitto hanno ricevuto un nuovo incarico: Lucifero, l'enigmatico e infido re dei demoni, sta complottando di sconvolgere l'Equilibrio concedendo potere ad alcuni Arcidemoni dell'Inferno. Guerra e Conflitto devono dare la caccia a questi Arcidemoni, raccogliere informazioni e sopravvivere a un'intricata cospirazione demoniaca che minaccia di perturbare per sempre l'Equilibrio e distruggere tutto il creato".

Darksiders Genesis è il secondo dei tre annunci promessi da THQ Nordic. Il primo è stato SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated, il terzo è atteso domani 7 giugno alle 19:00.