Darksiders Genesis: il quarto capitolo sarà annunciato durante l'E3 2019?

Le informazioni snocciolate da THQ Nordic nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti alimentano le voci di corridoio collegate al quarto capitolo della saga action fantasy di Darksiders.

Secondo quanto suggerito dalle indiscrezioni circolate online sulla base del riferimento di THQ Nordic ai 50 videogiochi non ancora annunciati, in occasione dell'E3 2019 il colosso videoludico europeo potrebbe presentare Darksiders Genesis, il quarto episodio dell'iconica serie action-zeldesca creata dal disegnatore e fumettista statunitense Joe Madureira.

Il crescente numero di rumor legati a Darksiders 4 e ai giochi THQ Nordic che dovrebbero essere annunciati durante la prossima fiera losangelina di metà giugno ha così spinto un utente di Twitter a riproporre un frammento della sfortunata sessione AMA (Ask Me Anything) tenuta su 8chan dall'editore austriaco a inizio marzo. Anche in quell'occasione, infatti, era emerso il nome di Darksiders Genesis, oltre a quello del nuovo capitolo di Destroy All Humans, tra i progetti in procinto di essere svelati.

Appuntamento al prossimo 11 giugno, quindi, per scoprire cosa avrà mai serbo per noi THQ Nordic per l'E3 2019: nel frattempo, non possiamo che esortare tutti gli emuli dei Cavalieri dell'Apocalisse a svolgere un veloce ripasso leggendo la nostra recensione di Darksiders 3.