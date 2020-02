Darksiders Genesis: come giocare in co-op locale, splitscreen e online

Dopo il debutto su PC, finalmente Darksiders Genesis è disponibile anche su PS4, Xbox One e Switch. In questa mini-guida vi spieghiamo come giocare in cooperativa in locale, splitscreen e online su tutte le piattaforme.

La modalità co-op di Darksiders Genesis è senz'altro uno dei punti di forza di questo spin-off di Darksiders ispirato a Diablo. Gli utenti possono giocare in cooperativa sia in locale (usufruendo dello splitscreen) che online, su tutte le piattaforme in cui il titolo è disponibile. Vediamo come fare.

Come giocare in co-op locale a Darksiders Genesis

Per giocare in co-op locale a Darksiders Genesis in compagnia di un amico, usufruendo della modalità splitscreen (schermo diviso), prima di tutto dovete trovare una Pietra di evocazione. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce, queste pietre hanno la forma di un pilastro appuntito e sono abbastanza semplici da individuare sulla mappa.

Dopo averne individuato uno, non vi resta che avvicinarvi al pilastro e interagire con esso per visualizzare il menu della modalità co-op locale. A questo punto il giocatore 2 deve premere un tasto qualsiasi per unirsi alla partita. Infine, ciascuno dei due giocatori può scegliere se impersonare Guerra o Conflitto.

Come giocare in co-op online a Darksiders Genesis

Per giocare alla co-op online di Darksiders Genesis su console è necessario un abbonamento attivo al rispettivo servizio di gioco in rete. Questo significa che su PS4 dovrete avere un abbonamento PS Plus, su Xbox One un abbonamento a Xbox Live Gold e su Nintendo Switch un abbonamento a Nintendo Switch Online. Su PC, invece, non è necessario nessun tipo di sottoscrizione.

Cosa bisogna fare per giocare in modalità co-op online? Semplice: quando avviate una partita di Darksiders Genesis, e dovete scegliere tra l'opzione "privato" e "online", selezionate "online". Dopodiché, in partita, mettete il gioco in pausa e selezionate l'opzione della co-op online. In questo verrete abbinati a un altro giocatore online tramite il matchmaking.

Voi vi state divertendo con il nuovo spin-off di Darksiders? Per saperne di più sul titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Darksiders Genesis.