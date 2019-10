Darksiders Genesis sarà giocabile a Lucca Comics & Games

Koch Media annuncia che i visitatori di Lucca Comics & Games potranno provare per la prima volta in assoluto in Italia il nuovo capitolo della serie Darksiders: Darksiders Genesis. Il gioco sarà provabile su PC all'interno dell'eSports Palace (Ex Cavallerizza) tra Porta San Donato e Porta Sant'Anna.

Darksiders Genesis è un action/adventure dove affronterai orde di demoni, angeli e tutto quello che ci può essere in mezzo a queste creature mentre percorrerai il tuo cammino verso l'inferno con pistole ardenti e spade affilate. Genesis offre ai giocatori uno sguardo al mondo di Darksiders prima degli eventi del capitolo originale e introduce il cavaliere Strife.

Darksiders Genesis uscirà su PC e Stadia il 5 dicembre, mentre approderà anche su Xbox One e Playstation 4 il 14 febbraio 2020, la versione per Nintendo Switch è invece ancora priva di una data di lancio ufficiale.