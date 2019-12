Darksiders Genesis: Guerra e Conflitto si scatenano nel trailer di lancio per PC e Stadia

Joe Madureira e i ragazzi di Airship Syindicate mostrano il lato più violento di Guerra e Conflitto nel trailer di Darksiders Genesis che ne accompagna il lancio su PC e Google Stadia.

Calandosi nei panni dei due Cavalieri dell'Apocalisse, i fan vecchi e nuovi della saga fantasy acquisita da THQ Nordic potranno sperimentare un sistema di gameplay ben diverso da quello dei capitoli precedenti. L'adozione della telecamera alta con visuale simil-isometrica ha infatti spinto il team capitanato da Joe Mad ad abbracciare delle meccaniche ruolistiche "alla Diablo", venando il tutto di elementi action presi di peso dai moderni twin-stick shooter.

Il risultato finale di questa commistione di generi è uno spin-off frizzante e multisfaccettato, merito di un sistema di potenziamento delle abilità che corre parallelamente alle missioni affrontate, della netta differenziazione tra i poteri dei due eroi e della frenesia dei combattimenti, soprattutto quelli che coinvolgono i Boss maggiori e le orde di nemici più nutrite.

Se volete saperne di più sul lavoro svolto da Airship Syndicate su questo titolo, già disponibile su PC e Google Stadia (dove costa 10 euro in più) e previsto al lancio di PS4, Xbox One e Switch per il 14 febbraio, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Darksiders Genesis realizzata da Francesco Fossetti.