Darksiders Genesis: mostrato il nuovo trailer durante Stadia Connect

Nel corso del nuovo appuntamento con Stadia Connect, Google ha dedicato spazio anche a Darksiders Genesis, spin-off della saga che porterà il gameplay verso uno stile più spiccatamente hack and slash con visuale isometrica.

Oltre a mettere in risalto una colonna sonora sicuramente d'impatto, il nuovo trailer di Darksiders Genesis che trovate in cima alla notizia ci trasmette tutta l'adrenalina che le fasi di gameplay sapranno restituire al giocatore pad alla mano. Possiamo inoltre dare un ulteriore sguardo al design di protagonisti, nemici e ambientazioni, e possiamo ammirare in azione alcune delle devastanti abilità di cui potremo servirci nel corso dell'avventura.

"Darksiders Genesis è un gioco di azione/avventura in cui, con pistole spianate e spade roteanti, ci si fa largo tra orde di demoni, angeli e creature di ogni tipo in un viaggio andata e ritorno per l'Inferno. Genesis offre ai giocatori un primo sguardo sul mondo di Darksiders prima degli eventi del gioco originale, introducendo inoltre il Cavaliere Conflitto".

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Darksiders Genesis sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia entro la fine del 2019 nelle versioni Standard e Nephilim e Collector's Edition. Per ulteriori approfondimenti riguardo a questo spin-off della celebre serie action, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Darksiders Genesis.