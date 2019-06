Darksiders Genesis: il nuovo capitolo della serie protagonista nella nostra videoanteprima

Anche Darksiders: Genesis di THQ Nordic è presente all'E3 di Los Angeles, sviluppato da Airship Syndicate, questo spin-off/prequel porta la serie verso nuovi orizzonti.

La software house ha infatti annunciato il nuovo capitolo della serie nel corso della serata di giovedì 6 giugno, tramite la pubblicazione a sorpresa di un primo trailer di Darksiders Genesis. Questa new entry nella saga dedicata ai Cavalieri dell'Apocalisse narrerà vicende risalenti ad un periodo antecedente a quello del primo capitolo di Darksiders. Nel corso dell'E3 2019, c'è stato modo di dare uno sguardo ad un primo gameplay di Darksiders Genesis. Per approfondire ulteriormente gli elementi e le meccaniche che caratterizzeranno questo nuovo action-RPG, Everyeye vi presenta la propria videoanteprima di Darksiders: Genesis. Direttamente dall'edizione 2019 della fiera losangelina, eccovi dunque le nostre prime impressioni sulla prossima creatura di THQ Nordic. Il filmato, come di consueto, è disponibile direttamente in apertura a questa news!

Prima di lasciarvi alla visione della nostra ricca videoanteprima, ne approfittiamo per ricordarvi che Darksiders: Genesis esordirà sul mercato videoludico nel corso del 2019, ma non è ad ora stata indicata una data precisa di pubblicazione. Numerose le piattaforme supportate: il gioco sarà infatti disponibile su Playstation 4, Xbox One, PC (Steam), Nintendo Switch e Google Stadia.