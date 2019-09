Darksiders Genesis: il nuovo video gameplay mostra le abilità e i poteri di Guerra

Guerra, il più giovane (ma non per questo meno letale) Cavaliere dell'Apocalisse, scatena la sua ira contro le orde di demoni capitanati da Lucifero in un nuovo video gameplay di Darksiders Genesis, lo spin-off della serie action ruolistica nata dalla matita di Joe Madureira.

Come sapranno già gli appassionati di giochi di ruolo che hanno affrontato le sfide offerte dal primo capitolo di questa saga fantasy, il personaggio di Guerra può vantare un ventaglio estremamente ricco di abilità e poteri arcani. In Darksiders Genesis, l'infinita esperienza da cui saprà attingere gli consentirà di volgere a proprio vantaggio qualsiasi scontro grazie all'impiego di attacchi corpo a corpo devastanti.

Grazie al lavoro compiuto da Airship Syndicate, la nuova casa di sviluppo texana fondata e diretta dallo stesso Madureira, a far da contraltare alla pesantezza e alla "lentezza" dei colpi sferrati da Guerra troveremo il secondo Cavaliere dell'Apocalisse interpretabile, Conflitto, e la sua strategia basata interamente sulla rapidità di esecuzione di movimenti, attacchi e abilità magiche.

Senza indugiare oltre per non far arrabbiare ulteriormente Guerra, vi lasciamo in compagnia del suo nuovo video gameplay e della nostra anteprima di Darksiders Genesis, il tutto nell'attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di questo ambizioso action GDR "alla Diablo" su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.