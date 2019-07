Darksiders Genesis: Nephilim e Collector's Edition presentate in video

Gli sviluppatori di Airship Syndicate e i vertici di THQ Nordic pubblicano un nuovo filmato di Darksiders Genesis per annunciare le edizioni per collezionisti e svelarne ufficialmente sia i contenuti che il prezzo di lancio.

La Collector's Edition "base" di Genesis è già prenotabile al prezzo di 109,99 dollari e comprende al suo interno una copia del gioco in una steelbook speciale e una statua di 22,5 centimetri che rappresenterà l'eroe del titolo, Conflitto. Sempre all'interno della Collector's del nuovo Darksiders troveremo un artbook, degli adesivi e il CD con la colonna sonora ufficiale.

Decisamente più esclusiva sarà invece la Nephilim Edition, sia per il limitato quantitativo di copie realizzate (5.000 unità) che, soprattutto, per il suo prezzo di vendita fissato sui 379,99 dollari. La sensibile differenza di prezzo sarà data dalla presenza, all'interno dell'edizione Nephilim, del gioco da tavolo ufficiale Darksiders The Forbidden Land, oltrechè di tutti i contenuti della Collector's.

A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio ufficiale di Darksiders Genesis su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia: nel frattempo, potete approfondire la conoscenza dell'ultima fatica action GDR di THQ Nordic leggendo il resoconto della nostra prova dall'E3 2019 e ammirando la Video Anteprima di Darksiders Genesis dalla fiera di Los Angeles.