Darksiders Genesis: il sistema di potenziamento delle abilità nel nuovo video gameplay

Con il nuovo video gameplay di Darksiders Genesis, gli autori di Airship Syndicate ci permettono di familiarizzare con il Creature Core, il sistema deputato alla modifica e alla gestione dei potenziamenti delle abilità sbloccabili da Guerra e Conflitto.

Come mostraroci dal team di Joe Madureira con la video anteprima dal Lucca Comics & Games, i due Cavalieri dell'Apocalisse che interpreteremo nel prequel della serie action ruolistica di THQ avranno a disposizione un ventaglio particolarmente ampio di mosse, attacchi speciali e abilità da padroneggiare abbattendo i demoni e le creature che oseranno ostacolarne il cammino.

L'utilizzo dell'inquadratura dall'alto, con visuale simil-isometrica "alla Diablo", permetterà agli sviluppatori guidati da Joe Mad di fare sfoggio della propria creatività attraverso devastanti attacchi ad area: il Creature Core servirà appunto a gestire la progressione delle abilità, sbloccando di volta in volta dei poteri assimilati dai nemici abbattuti.

Per avere un'idea più chiara delle intenzioni di Airship Syndicate, però, bisognerà attendere fino al 5 dicembre per assistere al lancio del prequel action GDR di Darksiders su PC e Google Stadia. Le versioni PS4 e Xbox One di Darksiders Genesis arriveranno invece il 14 febbraio del 2020, con approdo successivo su Nintendo Switch in una finestra di commercializzazione non ancora comunicataci da THQ Nordic.