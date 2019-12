Darksiders Genesis su Switch: gli sviluppatori parlano delle sfide tecnologiche affrontate

I dirigenti di Airship Syindicate sono intervenuti sulle pagine di Nintendo Everthing per offrirci un aggiornamento sullo sviluppo della versione Switch di Darksiders Genesis, l'action ruolistico "alla Diablo" atteso al lancio a dicembre su PC e Google Stadia e a febbraio su PS4 e Xbox One.

Ad aprire il valzer di dichiarazioni è Joe Madureira, il papà della serie di Darksiders, con un appunto che conferma che "Switch è di certo una piattaforma diversa su cui lavorare rispetto alle altre, quindi dovremo scendere a compromessi con la tecnologia della piattaforma, anche se il team sta lavorando molto duramente per assicurarsi che tutto sia fatto nel miglior modo possibile". Stando a Joe Mad, i due aspetti su cui gli autori texani si stanno concentrando maggiormente per questo porting riguardano il framerate e la risoluzione, che saranno "i più alti possibili".

Sempre in merito alle sfide tecnologiche affrontate per creare la versione Switch di Darksiders Genesis, il presudente di Airship Syindicate, Ryan Stefanelli, precisa che "non è la prima volta che facciamo una cosa simile, ci siamo già passati con Battle Chaser ed è stata una sfida unica perchè Switch era appena uscito e Unity era un motore grafico nuovo di zecca per questa piattaforma. Crediamo di aver fatto un buon lavoro con quel progetto ed è davvero bello poter realizzare il porting di un nuovo gioco di Darksiders su Switch, ne siamo davvero entusiasti".

Il chiarimento di Madureira e Stefanelli lascia perciò intendere che lo sviluppo della versione Nintendo Switch di Darksiders Genesis sta avendo luogo proprio negli studi di Airship Syndicate, diversamente da quanto suggerito dai recenti casi di progetti come quello legato al porting Switch di The Outer Worlds e di altri titoli multipiattaforma approdati sulla console ibrida di Nintendo.