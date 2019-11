Darksiders Genesis Video Anteprima: THQ Nordic sfida Diablo

Durante l'ultima edizione del Lucca Comics & Games abbiamo provato una nuova demo di Darksiders Genesis, il prequel della serie THQ che racconterà le avventure di Guerra e Conflitto antecedenti a quelle del primo capitolo della saga.

Annunciato in occasione dell'E3 2019 losangelino e rivisto di recente a Lucca tra gli stand della kermesse videoludica italiana, il nuovo capitolo spin-off della serie ruolistica creata da Joe Madureira mutuerà da Diablo il sistema di combattimento, l'inquadratura con visuale dall'alto simil-isometrica e la progressione delle abilità, calando il tutto in un contesto votato alla cooperativa multiplayer.

L'intera impalcatura narrativa eretta da Joe Mad e dagli autori di Airship Syndicate graviterà attorno alle figure dei due Cavalieri dell'Apocalisse che dovremo interpretare per far tremare i pilastri del cielo ed evitare che l'eterna lotta tra il Paradiso e l'Inferno spezzi i già fragili equilibri del piano dimensionale degli umani.

Prima di lasciarvi al nostro ultimo approfondimento sull'ultima fatica action GDR di Airship Syndicate e alla relativa anteprima di Darksiders Genesis firmata da Gabriele Laurino, vi ricordiamo che il titolo è previsto in uscita per il 5 dicembre su PC e Google Stadia. Le versioni PS4 e Xbox One si faranno attendere fino al 14 febbraio del 2020, mentre per quanto riguarda l'edizione Nintendo Switch la data di lancio ufficiale non è stata ancora comunicata da THQ Nordic.