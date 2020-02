Darksiders Genesis: il video di lancio celebra l'arrivo del GDR su PS4, Xbox One e Switch

Dopo aver celebrato l'uscita del titolo su PS e Google Stadia, gli autori di Airship Syndicate festeggiano l'arrivo di Darksiders Genesis su console confezionando il video di lancio del loro action ruolistico ispirato a Diablo.

L'avventura spin-off di Darksiders ci calerà nei panni di Guerra e Conflitto, due Cavalieri dell'Apocalisse che dovranno fronteggiare l'ennesima minaccia rappresentata dalla battaglia tra le forze del bene e del male.

Abbracciando delle meccaniche "alla Diablo", la software house diretta dal papà della serie di Darksiders trarrà spunto dai moderni twin-stick shooter per dare forma a un titolo quantomai frizzante e studiato per venire incontro alle esigenze e ai gusti degli appassionati del genere.

Senza nulla togliere al fascino dell'ambientazione, alla profondità della storia e alla bontà del comparto grafico, il tratto distintivo dell'opera è certamente quello rappresentato dalla netta differenziazione tra i poteri dei due eroi, con abilità da evolvere gradualmente per consentire agli appassionati di spezzare il ritmo degli scontri con i Boss maggiori e le orde di nemici.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di lancio della versione console di Darksiders Genesis e ricordarvi che il titolo è previsto in uscita su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch da domani, venerdì 14 febbraio. Per tutti gli approfondimenti e i giudizi sull'offerta ludica e contenutistica dell'ultima fatica action GDR di Madureira, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Darksiders Genesis.