Che fine ha fatto Darksiders, vedremo mai un nuovo episodio?

Al momento del suo esordio nel lontano 2010, l'originale Darksiders ottenne diversi consensi di critica e pubblico: i giocatori rimasero affascinati dallo stile epico dell'avventura con protagonista Guerra e da un'intrigante gameplay che si ispirava a God of War e The Legend of Zelda.

Il successo del primo gioco darà il via ad una vera e propria serie: dalle origini Action/Adventure si passa a un'impostazione Action/RPG con Darksiders II e Darksiders III, mentre il prequel Darksiders Genesis abbraccerà uno stile ludico più simile a classici come Diablo. I giocatori fanno la conoscenza degli altri Cavalieri dell'Apocalisse (Morte, Furia e Conflitto) e dimostrano grandi apprezzamenti per la serie ideata dalla defunta Vigil Games e oggi nelle mani di THQ Nordic.

Tuttavia dopo Darksiders Genesis il brand sembra essere sparito nel nulla, ed al momento non sembrano esserci segnali su un suo possibile ritorno nel breve termine. Nel corso del 2021 c'erano state voci su un possibile Darksiders 4 in sviluppo, tuttavia da allora nulla si è concretizzato e non sono comparsi ulteriori segnali sull'eventuale esistenza del gioco.

Darksiders è stato completamente assente anche nel corso del THQ Nordic Showcase del 2023 oltre a non essere comparso nemmeno all'edizione dell'anno precedente. Va detto comunque che la compagnia ha sempre manifestato l'intenzione di portare avanti il brand: nonostante un'accoglienza non troppo calorosa, Darksiders III ha raggiunto gli obiettivi di vendita rientrando nei costi, mentre i risultati commerciali di Darksiders Genesis vennero definiti superiori alle aspettative.

Nonostante il futuro della serie sia ancora avvolto nel mistero, è probabile che prima o poi un Darksiders IV possa divenire realtà: del resto Conflitto non è stato ancora protagonista assoluto di un gioco tutto suo a differenza dei suoi compagni, e la storia ha ancora molto da raccontare. Resta solo da capire quali sono gli effettivi piani di THQ Nordic per il suo apprezzato brand.