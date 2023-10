Darkstalkers: un angelico cosplay di Morrigan, la diavoletta alata dalla giapponese Osusis

Anche al Tokyo Game Show 2023 Capcom non ha annunciato novità a tema Darkstalkers. La serie di picchiaduro in 2D nata nel 1994 è da ormai diversi anni finita nell'oblio, ma non per questo è stata scordata dagli appassionati del mondo videoludico. La diavoletta Morrigan Aensland fa ritorno nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Osusisan.

Darkstalkers non è uno dei migliori giochi Capcom, ma rientra comunque tra le saghe più apprezzate di tutti i tempi, con una fanbase fedele e affezionata nonostante il lungo periodo di vuoto.

Sebbene di un nuovo capitolo della serie non si sappia nulla, di recente i giocatori hanno potuto apprezzare gli originali Darkstalkers in Capcom Fighting Collection. Non solo, il picchiaduro e tanti altri titoli sviluppati dalla software house di Osaka sono stati celebrati anche da Capcom Arcade 2nd Stadium.

Con l'uscita di queste due collection nell'estate del 2022 anche i videogiocatori di più recente leva hanno potuto fare la conoscenza di Morrigan Aesland, succuba che copre il ruolo di anti-eroina della serie e che è uno dei personaggi femminili più iconici del mondo videoludico.

In questo cosplay di Morrigan Aensland condiviso dalla già citata artista nipponica la figlia del demone Belial sembra quasi un angioletto. La vediamo infatti seduta con le gambe incrociate, mentre con la mano si sfiora il volto e il labbro con l'indice.