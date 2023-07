Darkstalkers: un cosplay di Morrigan crocerossina in un bagno di sangue

Sebbene Capcom abbia rinnovato il marchio Darkstalkers, pare proprio che per la serie nata negli anni Novanta non ci sia più futuro. Eppure, gli appassionati non sono ancora pronti a salutare il picchiaduro 2D e i suoi protagonisti, come dimostra anche l'interpretazione condivisa dalla cosplayer Sun.

I nati negli anni Novanta, ma non solo, ricorderanno sicuramente Darkstalkers, una serie di videogiochi di genere picchiaduro prodotta da Capcom i cui protagonisti si ispirano a mostri e figure della mitologia o della letteratura fantasy. L'ultimo episodio ufficiale della serie, il terzo, risale al 1997 per Arcade e a un anno più tardi per le console dell'epoca.

È passato dunque oltre un quarto di secolo dall'uscita dell'ultima iterazione della saga, ma Capcom non ha ancora progetti per Darkstalkers 4. L'unico modo per riprovare i brividi di questo picchiaduro su console di attuale generazione è recuperare la Capcom Fighting Collection, una raccolta che include tutti i capitoli della serie.

La lontananza di Darkstalkers dagli schermi non impedisce alla succube Morrigan Aensland di occupare ancora un posto nel cuore degli appassionati. Volto più iconico della serie, è un demone dalle sembianze di una donna affascinante, egoista e che vive per assaporare le emozioni della battaglia. Figlia di uno dei re del mondo demoniaco, in realtà non è malvagia, poiché lentamente prenderà coscienza delle sue responsabilità.

In questo cosplay di Morrigan da Darkstalkers vediamo la succube indossare un outfit alternativo rispetto al classico. In versione crocerossina Morrigan è visibilmente estasiata in un bagno di sangue.