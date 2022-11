Darkstalkers: un cosplay di Morrigan, la diavoletta dai pensieri malvagi

La recente uscita di Capcom Fighting Collection ha riportato in auge la serie di Darkstalkers, facendo ricordare all'utenza che la storia della software house giapponese non è composta solamente Street Fighter. A tal proposito, è una delle protagoniste dello storico picchiaduro che intende fare una precisazione.

Tra le serie Capcom che il pubblico vorrebbe rivedere c'è Darkstalkers e uno dei motivi è Morrigan Aensland. La succuba, che vive per assaporare la battaglia, è l'antieroina del franchise di picchiaduro nato nel 1994 ma ha anche fatto numerose altre apparizioni, ultima delle quali nel 2017 in Marvel Vs. Capcom: Infinite.

Sebbene provenga da una razza di diavoli, Morrigan ha l'aspetto di una bellissima ragazza dai capelli verde chiaro. A smentire la sua umanità ci pensano le ali da pipistrello sulla schiena e sui lati della testa, che può trasformare per attaccare i nemici oppure per difendersi dai colpi degli avversari. Queste ali possono inoltre staccarsi dal corpo prendendo la forma di una coltre di pipistrelli.

In questo cosplay di Morrigan da Darkstalkers vediamo al succuba mentre con fierezza osserva l'orizzonte con le braccia conserte. Il suo outfit è come da tradizione composto da un body di colore nero, sulle cui braccia è presente una sorta di pelliccia bianca, e delle calze a rete di colore viola su cui viene simboleggiato il pipistrello. A interpretare Morrigan è la cosplayer Clau Bailarinita.