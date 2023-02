Darkstalkers: un diabolico cosplay di coppia di Morgan e Lilith, le due sorelle terribili

L'uscita nell'estate del 2022 di Capcom Fighting Collection ha permesso ai giocatori più giovani di scoprire una delle saghe più importanti della software house nipponica, quella di Darkstalkers. Seppur rimasta nel passato, questa serie è ancora ben impressa nel cuore dell'utenza. Ecco un omaggio dalle cosplayer Miss Brisolo e Kyso_lo.

Forse non ci sarà mai più un altro Darkstalkers, con Capcom che al momento non ha mai fatto cenno a un eventuale nuovo capitolo, ma le speranze della community di appassionati sono sempre molto alte. Infatti, Darkstalkers è il picchiaduro che tutti i fan vorrebbero rivedere. Come buono auspicio per questa possibilità, ecco un cosplay di coppia di Morrigan e Lilith Aensland.

Morrigan è la protagonista indiscussa e più rappresentativa di Darkstalkers. La bella ragazza dai capelli color verde chiaro e con ali da pipistrello sulla schiena e sul capo è una succuba, ossia un demone che nelle leggende del passato seduceva uomini e donne per farli cadere al proprio cospetto. Egoista e amante dei combattimenti, non lascia scampo ai suoi avversari con i suoi poteri magici.

Forse non tutti sanno che Morrigan ha una sorella più piccola, Lilith. Apparsa per la prima volta in Darkstalkers 3, è all'apparenza allegra e adorabile. In realtà è mortale quanto sua sorella maggiore Morrigan. Lilith veniva manipolata da un demone di nome Jedah, ma infine è stata inglobata da Morrigan, nel cui corpo continua la sua esistenza.

In questo cosplay da Miss Brisola, artista che conta oltre 800 mila follower sui social, e Kyso_lo le bellissime ma fatali sorelle succuba Morrigan e Lilith tornano a cingersi le mani.