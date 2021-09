Darkstalkers: la succuba Morrigan in un cosplay vampiresco tutto italiano

Le succube sono creature della notte che hanno fortemente influenzato l'immaginario di alcune opere. Capcom ha sfruttato questa figura per un videogioco d'altri tempi, la cui prima uscita risale a ormai quasi trent'anni fa. Stiamo parlando di Darkstalkers - The Night Warriors, pubblicato per PlayStation nel 1994.

Ora Capcom si sta concentrando su Resident Evil e altri videogiochi, ma in passato c'è stato un forte seguito per questa saga picchiaduro con creature e mostri ispirati alla letteratura horror. E anche le succube fanno parte del progetto con Morrigan Aensland, una dei personaggi principali di Darkstalkers se non proprio il personaggio principale. Per questo nel corso degli anni è stata molto apprezzata come personaggio, venendo ricordata ancora oggi con alcuni cosplay a tema Darkstalkers.

Come ogni altra succuba, si presenta con un fisico che viene fatto risaltare dall'abito nero, accompagnato da dettagli molto vampireschi come le ali da pipistrello. L'italiana Selysia Tally ha vestito i panni di questa antieroina di Darkstalkers, mostrando il risultato anche sulla sua pagina Instagram. In alcuni post disponibili in basso possiamo quindi osservare un cosplay di Morrigan Aensland con un'aura tanto oscura quanto intrigante.

La saga di Darkstalkers non ha visto nuovi videogiochi nel corso dell'ultimo decennio, nonostante per molto tempo siano circolate voci su un suo seguito da parte di Capcom.