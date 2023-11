Darkweb Streamer: l'avventura horror terrorizza e inquieta nel video del PC Gaming Show

Dopo averci trasportati nell'inferno glaciale di Frostpunk 2 con il teaser in-engine, gli organizzatori del PC Gaming Show Most Wanted ci immergono nelle atmosfere a tinte oscure di Darkweb Streamer, un'inquietante avventura horror testuale in arrivo nel 2024.

Sviluppato e prodotto dal collettivo di designer australiani di We Have Always Lived In The Forest, Darkweb Streamer ci cala nei panni di un inquietante streamer costretto a navigare in una versione alternativa del dark web degli anni '90 per sopravvivere agli assalti di una misteriosa entità paranormale che ha preso il controllo del suo PC.

Nel corso della partita, il nostro sfortunato alter-ego dovrà navigare tra le pagine più oscure di questa versione alternativa di internet per svolgere strani rituali, gestire un flusso di streaming 'in bilico tra la vita e la morte', soddisfare le sadiche richieste delle entità che controllano il suo PC e cercare di scoprire un modo per superare questo incubo ad occhi aperti senza allertare i demoni che infestano la sua postazione da streamer.

Quanto alle dinamiche di gameplay di sperimentare e ai toni horror dell'avventura testuale, basta dare un'occhiata all'inquietante video di Darkweb Streamer confezionato dagli autori australiani per farci un'idea del tenore di questa esperienza interattiva in uscita su PC nel corso del 2024. Se amate questo genere di titoli, qui trovate il nostro speciale su World of Horror tra paura, ansia e terrore in stile retrò.