DARQ Complete Edition arriva a fine anno su PC, PS4, Xbox One, Switch, PS5 e Series X

A un anno esatto di distanza dal botta e risposta con Tim Sweeney per la mancata esclusiva di DARQ su Epic Store, gli autori di Unfold Games fissano per la fine dell'anno la finestra di lancio della Complete Edition del loro puzzle platform a tinte oscure su PC e console.

In conseguenza delle ormai note problematiche legate all'emergenza Coronavirus, almeno inizialmente DARQ Complete Edition sarà disponibile solo in edizione digitale dal mese di dicembre su Steam e GOG.com, come pure sugli store di PS4, PS5, Xbox One, Series X e Nintendo Switch. Per la versione fisica, invece, ci sarà da attendere fino ai primi mesi del 2021.

A chi ci segue, ricordiamo che DARQ è un horror psicologico che prova a restituire a schermo l'inquietudine patita da Lloyd, un ragazzo incapace di risvegliarsi da un lungo sonno e costretto a intraprendere un viaggio nella sua mente per combattere i mostri che popolano i suoi incubi più terrorizzanti. La Complete Edition annovera tutti i livelli della versione originaria di DARQ e gli scenari aggiuntivi delle espansioni The Tower e The Crypt.

Nel corso dell'avventura potremo così piegare a nostro piacimento le regole della fisica e sfruttare la fantasia di Lloyd per modificare l'aspetto dei livelli nella speranza, così facendo, di rimettere insieme il puzzle di ricordi che permetterà al nostro alter-ego di trovare una via di fuga da questo microcosmo onirico.