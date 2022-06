Darth Maul sarà in Star Wars Jedi Survivor? Dettagli da un noto insider

Sin dal suo annuncio ufficiale, Star Wars Jedi Survivor sta attirando l'attenzione dei fan, desiderosi di scoprire maggiori dettagli sul già attesissimo ritorno di Cal Kestis in una nuova avventura ambientata cinque anni dopo i fatti di Jedi Fallen Order.

E se molti appassionati stanno cercando di scoprire chi è l'uomo misterioso dai capelli bianchi visto nel trailer di Star Wars Jedi Survivor, il noto insider Shpeshal Nick, fondatore del portale XboxEra, potrebbe aver rivelato la possibile presenza di un iconico personaggio della serie cinematografica, Darth Maul. "Ho sentito che Darth Maul potrebbe esserci", spiega Shspeshal Nick al minuto 31:35 del podcast, precisando comunque che l'informazione in suo possesso risale a diverso tempo addietro.

Considerato che le vicende di Jedi Survivor, esattamente come nel caso del predecessore, si svolgono nell'intervallo di tempo compreso tra Episodio III ed Episodio IV (e dovrebbero avvenire contemporaneamente ai fatti della serie tv su Obi-Wan Kenobi), la presenza di Darth Maul nel nuovo gioco di Electronic Arts e Respawn Entertainment potrebbe non essere del tutto da scartare. Per il momento, comunque, si rimane nel campo delle semplici speculazioni.

Ricordiamo che il nuovo gioco di Star Wars firmato EA arriverà nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con i lavori su Star Wars Jedi Survivor iniziati prima del lancio di Fallen Order. Nei prossimi mesi scopriremo maggiori dettagli sul progetto.