Darwake: il puzzle platform surrealista dell'italiana LF Games si presenta su Kickstarter

Gli sviluppatori italiani di LF Games annunciano Darwake: Awakening from the Nightmare, un puzzle platform ambientato in una dimensione gotica e post-surrealista che sarà presto al centro di un'apposita campagna di raccolta fondi su Kickstarter.

La nuova fatica digitale plasmata dalla software house italiana fondata e diretta da Luigi Fucci ci proietterà in una dimensione a tinte oscure piena di scenari inquietanti. Lo scopo dell'avventura sarà quello di aiutare Darwin a superare la sua malinconia rappresentata plasticamente da un mondo onirico pieno di livelli labirintici e di mostruose creature da affrontare.

Accompagnato solo ed esclusivamente dal suo Gufo portafortuna, Darwin dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per superare enigmi sempre più articolati, il tutto con l'aiuto del suo compagno d'avventura. Se dal punto di vista squisitamente artistico il titolo non fa che riecheggiare le atmosfere delle opere di Tim Burton, David Lynch e Carl Gustav Jung, sotto il profilo ludico Darwake promette di servirsi di questa estetica pop-surrealista per concretizzare la visione di un platform 2D che sfida i cliché e le aspettative.

Il risveglio di Darwin dal suo incubo passerà quindi per le gesta compiute dai giocatori e, per questo, i ragazzi di LF Games promettono di popolare ogni livello di minacce rappresentate da creature stravaganti, trappole mortali, profondi enigmi e boss a cui approcciarsi attuando strategie sempre diverse.

La rosa di piattaforme su cui vedrà la luce Darwake (dapprima PC e mobile, e successivamente PlayStation, Xbox e Switch) sarà determinata dagli obiettivi raggiunti da LF Games con la campagna crowdfunding che partirà presto su Kickstarter. Intanto, vi lasciamo in compagnia del video e delle immagini confezionate da LF Games per celebrare l'annuncio di Darwake, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate.