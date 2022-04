Darwake, nuovo video: il puzzle platform surrealista italiano arriva su Kickstarter

È iniziata ufficialmente su Kickstarter la campagna crowdfunding organizzata da LF Games per concretizzare l'ambiziosa visione creativa di Darwake, il puzzle platform surrealista italiano ideato da Luigi Fucci.

Il video confezionato da LF Games per ricordarci dell'apertura del crowdfunding di Darwake immerge lo spettatore nelle atmosfere gotiche e post-surrealiste di un'opera che ci farà indossare i panni di Darwin, un ragazzo chiamato a ricavarsi una via di fuga dal labirinto onirico in cui è rinchiuso per via della malinconia che l'affligge.

Nella cornice artistica che riecheggia le opere di Tim Burton, David Lynch e Carl Gustav Jung, il titolo offrirà un'esperienza platform 2D che, a detta dei suoi ideatori, sfiderà i cliché e le aspettative degli appassionati del genere grazie ad una nutrita serie di sfide da affrontare con enigmi profondi, creature stravaganti e trappole mortali.

La campagna di raccolta fondi per finanziare Darwake Awakening from the Nightmare su Kickstarter sarà attiva fino al 20 aprile, con un obiettivo minimo fissato dalla software house italiana a 25.000 euro. Come per ogni altro progetto in crowdfunding su Kickstarter, anche in questo caso sono presenti degli stretch goals supplementari, in base ai quali i LF Games s'impegna a sviluppare il porting per console Xbox, PlayStation e Switch (35.000 euro) e ad ampliare il proprio staff per velocizzare i lavori e arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco con nuovi livelli e contenuti inediti (50.00 euro).