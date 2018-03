Darwin Poject sarà disponibile via Early Access e Xbox Game Preview dal 9 marzo

Dopo diverse fasi di alpha e beta,, il Battle Royale a opera di, si appresta al debutto su PC e Xbox One : la software house ha annunciato che il gioco sarà disponibile via Accesso Anticipato/Xbox Game Preview a partire dal 9 marzo al prezzo di 14.99 euro.

Darwin Project è un Battle Royale che si distingue dai più famosi PlayersUnknown Battlegrounds e Fortnite per le sue meccaniche survival. I giocatori, infatti, prima di pensare a eliminare gli avversari, dovranno trovare un modo per sopravvivere alle rigide temperature delle montagne canadesi, ad esempio raccogliendo legna per accendere il fuoco o pellame per coprirsi e proteggersi dal freddo. Per maggiori informazioni sul gioco, vi consigliamo di leggere il nostro articolo di approfondimento.