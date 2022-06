Darwin's Paradox è il nuovo gioco dell'ex Director di Deathloop: ZeDrimTim sceglie l'UE5

Ormai in pieno clima da "non-E3 2022" e sulla scia degli annunci di questo caldo giugno videoludico, arriva un'interessante comunicazione direttamente dalla Francia.

Nell'ottobre dello scorso anno, l'ex Studio Director Romuald Capron aveva annunciato il suo addio ad Arkane. Dopo aver dato un contributo chiave alla realizzazione della serie di Dishonored e alla creazione di Deathloop, il game director e COO aveva infatti confermato l'intenzione di interrompere la sua carriera presso la software house. Dopo 15 anni trascorsi in Arkane, il veterano videoludico ha ora svelato il suo nuovo progetto. In un comunicato ufficiale, Romuald Capron ha annunciato la nascita di ZeDrimTim, nuova software house indipendente. Ad accompagnarlo in questa avventura, il director potrà contare su nientemeno che Cédric Lagarrigue, fondatore ed ex dirigente di Focus Home Interactive.

Per festeggiare la nascita della software house indipendente, che avrà sede a Parigi, il duo ha annunciato Darwin's Paradox, nuova IP e primo videogioco di ZeDrimTim. Il titolo proporrà un incipit piuttosto peculiare, con il giocatore nei panni di un polipo pescato dal mare, ma determinato a fare ritorno al suo habitat naturale. Darwin's Paradox sarà un Action Adventure con elementi platform, realizzato in Unreal Engine 5 e destinato ad approdare su PC e console (presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X|S) nel corso del 2024. Nel descrivere il progetto, Capron ha citato Limbo, Inside e Little Nightmares tra le principali fonti d'ispirazione del gioco.