Un data miner scopre nuovi oggetti per i Pokémon Compagni in Pokémon GO

Sembra che siano in arrivo alcune novità su Pokémon GO, sotto forma di nuovi oggetti e funzionalità legati ai Pokémon Compagni. Novità che ci vengono svelate in anteprima dai soliti data miner, in particolare uno dei più noti al lavoro sull'app di Niantic, chiamato Chrales.

Tra i vari file del gioco il leaker ha ritrovato delle immagini che fanno riferimento ai Pokémon Compagni: si tratta di bacche ancora inedite nel gioco, di alcuni souvenire e di emote, delle reazioni che con tutta probabilità i Pokémon utilizzeranno per comunicare con il proprio allenatore.

Niantic ovviamente non ha commentato i leak, per cui non ci è dato al momento sapere quanto ci sia di vero, né appunto una data di lancio ufficiale per questi nuovi oggetti relativi alla meccanica di gioco che dovrebbe debuttare su Pokémon GO all'inizio nel 2020, per cui è presumibile che maggiori dettagli saranno diffusi comunque nei prossimi giorni. Nell'attesa potete guardare le foto nel tweet in calce alla news.

Intanto c'è parecchio da fare su Pokémon GO, visto l'eccellente supporto che la stessa Niantic continua a dare alla sua app di grande successo. Sono infatti in corso gli eventi di dicembre di Pokémon GO, e dal 24 dicembre arriva anche l'evento di Natale di Pokémon GO. Trovate tutti i dettagli a riguardo nelle varie news sul nostro sito.