Data e prezzo PS5 e Xbox Series X: è polemica dopo la presentazione di NVIDIA

Microsoft e Sony non hanno ancora svelato prezzo, data di uscita e lineup di Xbox Series X e PlayStation 5, a circa due mesi dal lancio delle console queste informazioni sono ancora sconosciute. Una situazione che ha portato molti a riflettere, sopratutto dopo la presentazione delle nuove NVIDIA GeForce RTX 3000 avvenuta a inizio settimana.

Su ResetERA è stato aperto un topic a riguardo con l'opener che si domanda proprio quali siano i motivi che stanno spingendo Sony e Microsoft a non rivelare informazioni fondamentali per chiunque sia interessato all'acquisti di PS5 o Xbox Series X.

NVIDIA ha presentato le nuove GPU, ne ha annunciato la data di lancio per settembre (con la sola eccezione della GeForce RTX 3070 in arrivo a ottobre) ed ha confermato i prezzi, aprendo i preordini sul proprio store ufficiale e presso i principali rivenditori internazionali. Perchè Microsoft e Sony non hanno seguito questa linea sin dal principio, svelando data di uscita e prezzi a inizio estate, come avvenuto anche nell'anno di debutto di PS4 e Xbox One?

Difficile dirlo, certo è che la pandemia globale potrebbe aver costretto le due aziende a rivedere i propri piani di marketing e comunicazione, come accaduto anche per altre compagnie del settore videogiochi e non solo, anche Apple ad esempio è stata costretta a rinviare l'uscita del nuovo iPhone 12 e del consueto keynote di inizio settembre.

Con ogni probabilità (ma non ci sono ancora certezze) nel corso di questo mese entrambe le hardware house annunceranno tutti i dettagli sul lancio di PS5 e Xbox Series X aprendo i preordini, non ci resta che aspettare.