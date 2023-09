Data di Song of Nunu e reveal del 'GDR creativo' Bandle Tale: le ultime novità di Riot

Il multiverso interattivo delle League of Legends Stories si appresta ad accogliere nuove esperienze da vivere su PC e console. I vertici di Riot Games fissano infatti la data di lancio del nuovo gioco di Tequila Works, Song of Nunu, e presentano ufficialmente il 'GDR creativo' Bandle Tale.

Song of Nunu: A League of Legends Story catapulta i giocatori nell'universo di LoL per spronarli a compiere un viaggio in compagnia di Nunu e Willump. Nel corso dell'avventura sarà possibile esplorare il Freljord, una gelida regione piena di bufere spaventose, lupi feroci e magie. Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco sarà rappresentato dalla collaborazione tra Nunu e Willump, grazie alla quale sarà possibile superare le avversità e raggiungere aree altrimenti inaccessibili.

La commercializzazione di Song of Nunu è prevista per l'1 novembre su PC (Steam, GOG ed Epic Store) e Nintendo Switch, con le versioni PlayStation e Xbox attese al lancio in un secondo momento.

Tra le novità condivise da Riot per questa prima metà di settembre troviamo anche Bandle Tale A League of Legends Story, un GDR con creazione di oggetti sviluppato da Lazy Bear Games e ambientato nel mondo magico e misterioso di Bandle City. In Bandle Tale, i giocatori possono indossare i panni di uno yordle e adoperarsi per ripristinare l'equilibrio spezzato dall'avaria dei portali di Bandle City.

Starà quindi a noi raccogliere e utilizzare nel migliore dei modi gli oggetti necessari per riattivare i portali con l'aiuto dei campioni di League of Legends e delle missioni che ci affideranno di volta in volta per salvare Bandle City e riunire i suoi abitanti. Il lancio di Bandle Tale è atteso nel 2024 su PC e Nintendo Switch.