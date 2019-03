La data di uscita di Borderlands 3 sarà annunciata la prossima settimana!

In occasione del PAX East 2019, Gearbox ha trasmesso un attesissimo live streaming, durante il quale non sono di certo mancate occasione di festeggiamento per i fan del brand Borderlands.

Dopo una lunga campagna Teaser condotta dalla Software House nei giorni immediatamente precedenti all'appuntamento, quest'ultima ha infatti ufficialmente annunciato un nuovo capitolo della Saga, presentato con la pubblicazione di un esplosivo Trailer di Borderlands 3. Durante l'evento è stato dichiarato che il Gioco è in sviluppo presso gli Studi di Gearbox da ben 5 anni, ma non è invece stata indicata alcuna data di pubblicazione precisa. Novità in merito, tuttavia, arriveranno molto presto.

Già durante il live streaming, Randy Pitchford, CEO e fondatore della Software House, aveva anticipato che ulteriori dettagli sul Gioco sarebbero stati condivisi in data 3 aprile. Ora, da Twitter, arriva la conferma che il prossimo mercoledì sarà svelato ai giocatori il giorno esatto in cui potranno finalmente mettere le mani su questa attesa produzione. Come potete infatti verificare in calce a questa news, lo stesso Randy Pitchford, rispondendo alla domanda di un Utente attivo sulla piattaforma social, ha confermato che l'annuncio sarà fatto proprio il 3 aprile!



Nell'attesa che trascorrano i pochi giorni che ancora ci separano da mercoledì, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro Speciale su Borderlands 3, a cura di Daniele D'Orefice.