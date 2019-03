La data di uscita di Borderlands 3 appare nel trailer di annuncio?

Lo showcase di Gearbox Software organizzato durante il PAX East 2019 ci ha regalato il primo, spettacolare gameplay trailer di Borderlands 3. Il filmato che sancisce il ritorno dell'attesissima serie sparatutto dedicata ai Cacciatori della Cripta, secondo alcuni, conterrebbe degli indizi sulla data di uscita.

Sulle pagine del subreddit ufficiale della saga sci-fi di Borderlands, infatti, si stanno moltiplicando gli interventi degli appassionati che ritengono di aver scoperto dei messaggi nascosti riguardanti, appunto, la data di commercializzazione della nuova fatica free roaming di Gearbox.

L'utente di Reddit conosciuto come Zottelpanda, ad esempio, ci invita ad ammirare nuovamente il filmato di presentazione trasmesso (a fatica) durante il PAX East 2019. Soffermandoci ai minuti 1:39 e 1:41 del video ufficiale ripubblicato su YouTube dagli sviluppatori texani, infatti, possiamo notare degli edifici con due enigmatici cartelloni che proiettano gli ologrammi di "01" e "10".

I due numeri in questione, suggeriscono alcuni, potrebbero riferirsi all'uscita di Borderlands 3, indicandone per l'1 ottobre di quest'anno o per il 10 gennaio del 2020 le ipotetiche date di lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'unica certezza, da questo punto di vista, è rappresentata dall'appuntamento che Randy Pitchford e i suoi Gearbox Software hanno deciso di fissare al prossimo 3 aprile per fornirci delle informazioni aggiuntive su Borderlands 3: nell'attesa, vi lasciamo al nostro ultimo speciale che festeggia l'esplosivo ritorno della serie.