Data di uscita europea per Romancing SaGa 3 e SaGa Scarlet Grace Ambitions

Square Enix annuncia che Romancing SaGa 3 arriverà in occidente l’11 novembre, 24 anni dopo la sua prima uscita in Giappone. Inoltre, SaGa Scarlet Grace Ambitions uscirà poco dopo, il 3 dicembre, anch’esso per la prima volta in Occidente.

Romancing SaGa 3 offre ai giocatori la possibilità di forgiare il loro cammino scegliendo tra le otto diverse storie degli otto protagonisti, ognuno con le proprie motivazioni e personalità uniche. Sviluppata da veterani dell’industria, tra cui Akitoshi Kawazu (Final Fantasy, Romancing SaGa, SaGa Frontier), questa versione rimasterizzata in HD includerà una grafica ottimizzata, il nuovo dungeon Phantom Maze e l’opzione New Game +. Questa remaster aggiunge nuove trame alla storia del gioco, rendendolo un titolo perfetto con cui scoprire la serie SaGa sia per i nuovi giocatori che per i fan di vecchia data.

SaGa Scarlet Grace Ambitions è una versione migliorata del titolo del 2016 SaGa Scarlet Grace, pubblicato esclusivamente in Giappone. Questa versione, piena di novità e miglioramenti, include una grafica ottimizzata, le voci dei personaggi, due nuovi personaggi che non erano presenti nella versione originale e altro ancora. I fan potranno determinare il proprio destino seguendo uno dei quattro protagonisti: Urpina, Taria, Balmant e Leonard. Ogni eroe ha la sua storia unica, quindi i giocatori potranno divertirsi con quattro avventure diverse in un solo gioco.