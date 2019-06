La data di uscita di Luigi's Mansion 3 verrà annunciata quando il gioco sarà pronto

Parlando ai microfoni di Polygon, Bill Trinen di Nintendo of America ha svelato i motivi che hanno spinto la compagnia a non annunciare la data di uscita di Luigi's Mansion 3, pur confermando il lancio del gioco nel 2019.

Il Senior Product Marketing Manager di NOA fa sapere che "Next Level Games sta lavorando duramente per apportare gli ultimi ritocchi al gioco e vogliamo che facciano le cose con calma, secondo la loro visione artistica ed i loro tempi. Quando avranno finito lo sviluppo stabileremo una data di uscita ufficiale per Luigi's Mansion 3."

Al momento il gioco è atteso per un generico autunno 2019, anche se la mancanza di una data certa a pochi mesi dal lancio potrebbe far pensare ad un possibile rinvio, ipotesi però al momento non ventilata da Nintendo, che conferma la pubblicazione entro la fine dell'anno in corso. Digital Foundry ha lodato il comparto tecnico di Luigi's Mansion 3, segno evidente di come Next Level Games stia lavorando sodo per realizzare un titolo curato sotto ogni aspetto.