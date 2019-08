La data d'uscita di Mario & Sonic a Tokyo 2020 e la line-up di Nintendo alla Gamescom 2019

Nintendo sarà una delle grandi protagoniste della Gamescom 2019, e dopo lo showcase Nintendo Indie World che ha fatto luce sull'uscita di molti titoli indipendenti attesi su Switch, ha effettuato altri due importanti annunci.

Innanzitutto è stata svelata la data d'uscita di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, il gioco dedicato alle Olimpiadi che l'anno prossimo si svolgeranno proprio nella capitale giapponese, che arriverà a partire dall'8 novembre. Il gioco è addirittura disponibile per il pre-load in Europa, e stando alla descrizione dello store richiederà 6.3 GB di spazio.

La Casa di Kyoto ha inoltre annunciato la propria line-up completa presente alla Gamescom 2019, che include, oltre a titoli dalla presenza annunciata come il remake di Link's Awakening, anche alcuni giochi che sarà possibile provare per la prima volta, come The Witcher 3: Wild Hunt, Trials of Mana, Final Fantasy VIII Remastered, Panzer Dragoon: Remake e tanto altro.

Ecco l'elenco completo dei giochi: