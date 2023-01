La data d'uscita di Starfield sarà rivelata 'molto presto', promette Bethesda

Inizialmente atteso per l'11 novembre 2022, Starfield è andato poi incontro ad un rinvio e, ad oggi, non è stata ancora svelata una nuova data per l'atteso kolossal sci-fi di Bethesda in arrivo su PC e Xbox Series X/S.

Si sono anche diffusi rumor sulla possibile uscita di Starfield nell'estate 2023, per adesso mai confermato o smentiti dagli sviluppatori o da Microsoft. Tuttavia risposte definitive in tal senso sarebbero sempre più vicine, almeno stando a quanto rivelato dalla pagina Instagram latinoamericana ufficiale di Bethesda. Rispondendo infatti ad un follower che chiedeva dettagli su quando il gioco sarà disponibile sul mercato, la pagina ha rivelato che la data verrà rivelata "molto presto", ribadendo inoltre che Starfield sarà protagonista di un evento tutto suo e previsto in seguito all'Xbox Developer Direct del 25 gennaio 2023.

Microsoft e Bethesda non hanno per ora confermato quando tale livestream andrà in onda, ma la sensazione è che non dovrebbe tardare ad arrivare. Il futuro di Starfield si prepara ad essere rivelato maggiormente nel dettaglio, con tanto di release date tanto desiderata dai giocatori. Prima c'è però l'appuntamento con l'Xbox Developer Direct, dove verranno rivelate diverse novità su giochi Xbox molto attesi quali Redfall, Forza Motorsport e Minecraft Legends, oltre ad aggiornamenti su The Elder Scrolls Online.