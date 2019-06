La data d'uscita di The Last of Us 2 'svelata' da Ashley Johnson era uno scherzo

Con le date d'uscita di Death Stranding e Cyberpunk 2077 entrambe ormai rivelate, resta da decifrare ancora quella di un altro attesissimo gioco: The Last of Us Part 2. Il sequel del capolavoro di Naughty Dog è assente dai radar da un po' di tempo, ma i fan non vedono l'ora di saperne di più.

Proprio pochi giorni fa, l'attrice Ashley Johnson, che nel gioco interpreta il personaggio di Ellie, sembrava essersi fatta sfuggire durante un'intervista, proprio la possibile finestra di lancio del gioco. A precisa domanda aveva infatti rivelato: "Uscirà a f...", fermandosi poi prima della fine della frase, ma lasciando dunque chiaramente intendere che il gioco sarebbe arrivato durante il prossimo mese di febbraio.

Sembra però che le cose non stiano così. L'attrice ha infatti rivelato su Twitter che si trattava di uno scherzo. Dopo aver scritto un post per celebrare il sesto anniversario della sua entrata nella serie, i fan le hanno nuovamente chiesto della data d'uscita, ed ecco la risposta dell'attrice: "Dico spesso che uscità il 31 febbraio, o il 32 ottobre, e la gente ci crede. Confermo queste date perché sono sicuramente reali!".

Inutile dire che nessuna delle due date esista, e che dunque la Johnson stia continuando a prendere amabilmente in giro i suoi fan. Tuttavia quella di febbraio 2020 potrebbe effettivamente essere un data plausibile, come dichiarato anche dall'insidere ZhugeEX, e da Jason Schreier di Kotaku ma per il momento tocca bollarla come inesatta. Staremo a vedere.