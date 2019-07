Date di uscita giochi Nintendo Switch: Bayonetta 3 e Metroid Prime 4 ancora in TBA

A seguito della presentazione dei risultati finanziari dello scorso trimestre, Nintendo ha aggiornato la lista uscite dei giochi first party per Switch, aggiungendo titoli come Dragon Quest XI S Definitive Edition, Pokemon Spada e Scudo e Animal Crossing New Horizons.

Si tratta di date in realtà già confermate nei mesi scorsi, con Astral Chain in arrivo il 30 agosto, Daemon X Machina, The Legend of Zelda Link's Awakening e Dragon Quest 11 Definitive Edition a settembre, Luigi's Mansion 3 a ottobre e Pokemon Spada e Scudo a novembre, per chiudere con Animal Crossing New Horizons a marzo 2020.

Nuovi giochi Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite - 20 settembre 2019 Astral Chain - 30 agosto 2019 Daemon X Machina - 13 settembre 2019 The Legend of Zelda Link's Awakening - 20 settembre 2019 Tetris 99 - 20 settembre 2019 Dragon Quest XI Definitive Edition - 27 settembre 2019 Luigi's Mansion 3 - 31 ottobre 2019 Pokémon Spada e Scudo - 15 novembre 2019 Animal Crossing New Horizons - 20 marzo 2020 Bayonetta 3 - TBA Metroid Prime 4 - TBA The Legend of Zelda Breath of the Wild Sequel - TBA

Ancora in TBA (data di uscita da annunciare) Bayonetta 3, Metroid Prime 4 ed il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, titoli che usciranno sicuramente dopo marzo 2020, in tutti e tre i casi comunque la finestra di lancio non è ancora stata comunicata.