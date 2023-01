Date d'uscita di Redfall e Forza Motorsport all'Xbox Developer Direct? Ci sono indizi

Microsoft ha annunciato ufficialmente l'Xbox Developer Direct, il nuovo evento in onda mercoledì 25 gennaio alle ore 21:00 italiane e che fornirà importanti novità su giochi molto attesi quali Redfall, il nuovo Forza Motorsport e Minecraft Legends.

A parte i giochi presenti, il colosso di Redmond non ha fornito maggiori dettagli sulla natura dei contenuti che verranno mostrati durante la trasmissione, tuttavia qualche indizio più concreto potrebbe essere stato rivelato dalla divisione tedesca di Xbox, che nell'articolo di annuncio relativo al Developer Direct si sarebbe lasciata sfuggire dettagli aggiuntivi.

Come segnalato su Twitter anche dal giornalista Tom Warren e dal leaker Krobrille, nell'annuncio in versione tedesca viene riportato che nel corso dell'evento verranno confermate le date d'uscita per Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends e per i nuovi contenuti di The Elder Scrolls Online, un dettaglio invece assente nel comunicato originale di Microsoft in lingua inglese. Sebbene questo tipo di conferme siano fortemente probabili nel corso del livestream, per il momento può essere una buona idea prendere con le pinze le informazioni riportate dalla Germania, dato che potrebbero trattarsi di un semplice errore. In ogni caso scopriremo molto presto la verità, dato che l'Xbox Developer Direct dista soltanto un paio di settimane.

Tra l'altro non sono neanche da escludere possibili sorprese per Xbox Game Pass durante il Developer Direct, come sembra aver suggerito l'account twitter ufficiale del Game Pass. Appuntamento dunque al 25 gennaio per scoprire cosa ha in programma Microsoft per i prossimi mesi.