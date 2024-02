Dati di vendita: quanto hanno venduto Helldivers 2 e Baldur's Gate 3? Facciamo chiarezza

Parlando del supporto alle mod di Baldur's Gate 3, Michael Douse di Larian ha rivelato che il gioco ha raggiunto e superato quota dieci milioni di giocatori dal lancio della versione in accesso anticipato ad oggi.

Quanto ha venduto Baldur's Gate 3?

Douse chiude di "avere pazienza" e sottolinea come il gioco sia passato da 2.5 milioni di giocatori a oltre 10 milioni in un brevissimo lasso di tempo. 2,5 milioni è il numero delle copie vendute da Baldur's Gate 3 in Accesso Anticipato, questo vuol dire che dal lancio della versione 1.0 il gioco di Larian potrebbe aver venduto oltre 8 milioni di copie. Non essendo Baldur's Gate 3 disponibile in nessun servizio in abbonamento si da per scontato che ogni giocatore attivo corrisponda ad una copia venduta e attivata, anche se in realtà potrebbe non essere poi necessariamente così.

Helldivers 2 quanto ha venduto

Helldivers 2 sta riscuotendo un enorme successo ma non sappiamo quanto abbia venduto, rispondendo ad un commento su X però il CEO di Arrowhead ha fatto capire che il gioco potrebbe non essere lontano da quota tre milioni di copie piazzate in tre settimane. Non è chiaro se il riferimento fosse magari al numero dei giocatori attivi, in ogni caso il primo mese di permanenza sul mercato è sicuramente positivo per Helldivers 2.