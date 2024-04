Dal dating sim di Palworld all'elicottero di Resident Evil: i migliori Pesci d'Aprile 2024

Come ormai da tradizione, anche nel 2024 sono stati in moltissimi a prendere parte al Pesce d'Aprile. Numerose aziende legate all'industria videoludica hanno pubblicato falsi annunci e notizie fuori di testa col solo obiettivo di prendersi gioco degli appassionati. Scopriamo quali sono i più folli.

Il campionato di Pokémon Sleep

Ad aprire le danze troviamo The Pokémon Company, che si è divertita a realizzare un vero e proprio trailer per annunciare il buffo campionato di Pokémon Sleep. Si tratta di un filmato davvero sopra le righe, in cui in una gigantesca arena con tanto di commentatori possiamo vedere svariati concorrenti che si preparano al pisolino con l'obiettivo di vincere il premio finale.

Palworld Dating Sim

Forte della popolarità sui social, anche il team di sviluppo di Palworld ha deciso di prendersi gioco degli utenti con un finto annuncio. Pocketpair ha infatti svelato con un trailer il buffo Palworld: More Than Just Pals, un dating simulator in cui i giocatori possono interagire con i personaggi e le creature che abbiamo imparato a conoscere nel survival con meccaniche Pokémon-like.

L'elicottero di Resident Evil

Anche Capcom si è sbizzarrita in occasione del Pesce d'Aprile 2024 e tramite gli account social ufficiali giapponesi di Resident Evil ha deciso di annunciare il suo finto ingresso nel mercato dei velivoli. L'annuncio in questione svela infatti l'arrivo di un elicottero prodotto dall'azienda di Osaka, ben visibile mentre vola tra i grattacieli di Tokyo nell'immagine associata al post.

Razer Cthulhu

All'appello non poteva certo mancare Razer, che in passato ha persino trasformato in veri prodotti gli annunci del Pesce d'Aprile. In questo caso, però, concretizzare il finto prodotto sarà impossibile, visto che si parla della bizzarra Razer Cthulhu. Stiamo parlando di una versione speciale delle sedie da gaming dell'azienda verde che è dotata di braccia meccaniche simili a quelle del Doctor Octopus, il villain di Spider-Man. Nel trailer della sedia possiamo vedere le braccia che si prendono cura del videogiocatore e lo aiutano persino a giocare.

Il ritorno di Sonic Man

Ricordate il bizzarro Sonic Man? Il personaggio introdotto nel lontano 2006 grazie a Sonic the Hedgehog diventerà il nuovo ambasciatore della mascotte Sega. È questo il reveal fake dell'azienda nipponica, che ha fatto vestire un attore come il celebre personaggio con il casco blu al fine di realizzare una finta intervista e una serie di foto che sono stati condivisi sui social.

