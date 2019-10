Dauntless: l'aggiornamento Haunted Shadows dà inizio all'evento di Halloween

Gli sviluppatori di Phoenix Labs lanciano ufficialmente la patch 1.0.2 di Dauntless per dare inizio ad Haunted Shadows, l'evento di Halloween di questo ambizioso action ruolistico ispirato a Monster Hunter.

L'aggiornamento, come possiamo facilmente immaginare, stravolge l'universo fantasy di Dauntless per celebrare la ricorrenza di Halloween attraverso una serie di eventi a cui potremo partecipare fino al prossimo 31 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Con questo importante update, gli autori di Phoenix Labs introducono un Hunt Pass che consente a ogni Cacciatore di sbloccare degli elementi di equipaggiamento, dei capi di vestiario "a tema horror" e degli oggetti estetici di vario tipo (ivi comprese due splendide emote "sepolcrali") ottenendo i punti esperienza necessari per progredire nei cinquanta livelli previsti dal Pass.

Ad arricchire il lore di Dauntless ci penseranno poi delle enigmatiche "trasmissioni codificate" che, presumibilmente, anticiperanno l'arrivo delle future novità che ci attendono con i prossimi update del titolo che, lo ricordiamo, è da poco uscito dalla fase Early Access grazie al lancio dell'aggiornamento Aether Unbound. In attesa di scoprire cosa hanno in serbo per noi i ragazzi di Phoenix Labs, vi lasciamo alla nostra guida di Dauntless con trucchi e strategie per rendere ancora più divertenti le vostre battute di caccia digitali.