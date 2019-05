Dauntless: le armi Modello P sono disponibili per gli abbonati al PS Plus

Dopo un bel po' di tempo trascorso in alpha e poi in beta, Dauntless è finalmente disponibile nella sua versione definitiva e vanta già i primi contenuti aggiuntivi esclusivi per gli utenti PlayStation 4.

Chiunque disponga di un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus può infatti correre sul PlayStation Store e scaricare il Pacchetto Armi Modello P, contenente i seguenti oggetti:

Lame a catena ostiane (Modello P)

Fucili a ripetizione ostiani (Modello P)

Scimitarra ostiana (Modello P)

Ascia da guerra ostiana (Modello P)

Martello da guerra ostiano (Modello P)

Picca da guerra ostiana (Modello P)

Il bundle è gratuito e può essere scaricato sia tramite la relativa pagina sul sito web ufficiale del PlayStation Store che tramite la propria PS4.

Vi ricordiamo che Dauntless è un titolo cross-platform proprio come Fortnite Battaglia Reale e, per questo, è possibile andare a caccia con il proprio avatar e i propri progressi a prescindere dalla piattaforma. Potrete quindi interrompere la partita su PC per poi riprenderla su PlayStation 4 nel punto esatto nel quale avevate interrotto poco prima. Proprio per questo motivo, i DLC in questione dovrebbero poter essere utilizzabili anche sulle altre piattaforme, ma dovrete avviare il gioco almeno una volta su PS4 per sbloccare le armi sul vostro account.

Nel caso voleste provare il gioco, sappiate che è possibile scaricarlo gratuitamente su PC (in esclusiva sull'Epic Games Store), Xbox One e PlayStation 4. Pare inoltre che gli utenti abbiano scaricato il F2P in massa, al punto da far crollare i server di Dauntless e dare vita a code infinite.

Avete già dato un'occhiata alle sfide della Settimana 1 della Stagione 5 di Dauntless?