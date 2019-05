Dauntless: arriva domani il primo aggiornamento, ecco tutte le novità

Nel corso della giornata di domani, 31 maggio 2019, sarà pubblicato il primo aggiornamento di Dauntless che, fortunatamente, non richiederà un periodo di manutenzione dei server.

La patch porterà il gioco alla versione 0.8.1 e si limiterà a sistemare alcune problematiche riscontrate dai cacciatori nella settimana precedente all'uscita del gioco. Tra i problemi risolti troviamo ad esempio quello dell'anteprima dei contenuti del Season Pass, il bug legato al cambio delle armi nella lobby pre-partita e quello che impediva il completamento di una specifica quest. Sembra comunque che Phoenix Lab stia già lavorando all'aggiornamento successivo, il quale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e metterà una pezza ai problemi segnalati negli ultimi giorni.

Oltre ad invitarvi a leggere l'intero changelog dell'aggiornamento, vi ricordiamo che Dauntless può essere scaricato gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store) e grazie al cross-platform è possibile sia giocare che mantenere i progressi tra le varie piattaforme. Sapevate che Dauntless ha superato i 6 milioni di giocatori in poco più di una settimana? Gli utenti PlayStation Plus possono inoltre scaricare un pacchetto esclusivo di Dauntless contenente skin per le varie tipologie di armi.

Avete già letto la nostra guida di Dauntless, ricca di consigli per iniziare al meglio la caccia ai Behemoth?