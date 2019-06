Dauntless: arrivano le sfide della Licenza di Caccia della Settimana 3

Nuova settimana, nuove sfide: inizia infatti la Settimana 3 delle Sfide della Licenza di Caccia di Dauntless, che ci offrono ben quattro nuove challenge con le quali metterci alla prova, come sempre basate sull'utilizzo di armi diverse. Non sei un vero cacciatore se non sai utilizzare tutte le armi, no?

E allora se volete ottenere i tanto agognati Heartseeker (ce ne sono 150 per ogni sfida, quindi un gran bel bottino), preparatevi a sconfiggere i Behemoth in tanti e diversi modi più o meno creativi con le nuove sfide in arrivo, che sono:

Blazing Fever : Uccidi 10 Behemoth utilizzando armi di tipo Blaze

: Uccidi 10 Behemoth utilizzando armi di tipo Blaze Great Balls of Fire : Completa 10 pattuglie di caccia di tipo Blaze

: Completa 10 pattuglie di caccia di tipo Blaze A Thousand Cuts : Uccidi 10 Behemoth utilizzando Spade o Chainblades

: Uccidi 10 Behemoth utilizzando Spade o Chainblades The Classics: Uccidi 10 Behemoth utilizzando Asce o Spade

Il free to play di Phoenix Labs intanto sta continuando a macinare numeri da capogiro: Dauntless ha raggiunto i 9 milioni di giocatori in meno di una settimana dal lancio infatti, ed è molto apprezzato anche per via dell'ottimo supporto garantito finora dalla software house.

Se avete cominciato a giocarci e avete difficoltà nell'andare avanti, sul nostro sito trovate diversi aiuti, tra cui la guida per farmare sfere elementali in Dauntless e molto altro.