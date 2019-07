Dauntless: in arrivo Fortune & Glory, la nuova stagione a base di pirati

L'attuale stagione di Dauntless sta per volgere al termine e, con un lungo post pubblicato sul sito ufficiale del gioco, Phoenix Labs ha ufficialmente svelato tutti i dettagli riguardanti la prossima stagione, intitolata Fortune & Glory.

Oltre ad un nuovo pass stagionale ricco di oggetti estetici che vi permetteranno di trasformare il vostro cacciatore in un vero e proprio pirata, sta per arrivare anche un nuovo e corposo aggiornamento che introdurrà svariate novità. Tra queste troviamo una bacheca all'interno della quale verranno segnati i nomi dei giocatori con i punteggi migliori nelle sfide settimanali e l'arrivo degli smollusk, i primi nemici minori del gioco che, durante un combattimento con un Behemoth, potrebbero darvi più di un grattacapo.

L'arrivo della nuova stagione del gioco è previsto per il prossimo martedì 16 luglio 2019 e, come sempre, tutti i nuovi contenuti ad eccezione della versione premium del pass stagionale saranno completamente gratuiti. Nel caso non lo sapeste, il gioco può essere scaricato e giocato senza costi aggiuntivi su PC, PlayStation 4 e Xbox One, piattaforme sulle quali gode del supporto a cross-save e cross-play.

Sapevate che Dauntless ha superato i 10 milioni di giocatori? Gli abbonati a Twitch Prime possono inoltre scaricare il pacchetto Desperado di Dauntless.