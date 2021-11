Dauntless si fa bello su nextgen: in video la nuova grafica su PS5 e Xbox Series X/S

In vista dell'imminente lancio di Dauntless su PS5 e Xbox Series X/S, i ragazzi di Phoenyx Labs confezionano un video che mostra le numerose migliorie grafiche e le aggiunte contenutistiche che ritroveremo presto nella versione per console nextgen del loro apprezzato action ruolistico ispirato a Monster Hunter.

L'esperienza di ultima generazione di Dauntless sarà legata a un aggiornamento gratuito che migliorerà il comparto grafico e le funzionalità del titolo. Su Xbox Series X e PS5 il titolo girerà in risoluzione dinamica 4K a 60fps, mentre su Xbox Series S verrà eseguito a una risoluzione di 1440p a 60fps.

Sul fronte strettamente tecnico, la versione nextgen di Dauntless proporrà un nuovo sistema di illuminazione ambientale, una distanza di visuale più elevata, delle texture rielaborate, ombre di qualità superiore, degli shader più evoluti per l'acqua e i materiali della vegetazione e l'introduzione della nebbia volumetrica. Non meno importanti saranno poi i benefici offerti dagli SSD delle ultime console di Sony e Microsoft, con un abbattimento dei tempi di caricamento fino al 90% rispetto a PS4 e Xbox One.

Su entrambe le famiglie di console nextgen saranno disponibili nuovi Trofei (Platino incluso) e Obiettivi Sbloccabili, oltre al pieno supporto al Cross-Play e al sistema di progressione unificata. La versione PlayStation 5 di Dauntless supporterà anche le funzionalità più avanzate del controller DualSense, come i grilletti adattivi dinamici, il feedback aptico e l'audio 3D, in aggiunta alla possibilità di utilizzare il menù Attività per saltare quasi istantaneamente in una missione di caccia.

L'update nextgen gratuito di Dauntless sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X/S nella giornata di giovedì 2 dicembre. Prima di lasciarvi al video di presentazione di questa importante patch, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale con guida e trucchi di Dauntless.