Dauntless: al via la caccia alle Uova di Pasqua nel F2P ispirato a Monster Hunter

Tra i numerosissimi videogiochi che in questo periodo hanno accolto un evento a tempo limitato giusto in tempo per le festività pasquali troviamo anche Dauntless, l'interessante free to play le cui meccaniche ricordano molto quelle già viste in Monster Hunter, seppur semplificate.

Aggiornando il gioco all'ultima versione è infatti possibile partecipare all'evento di Pasqua. Avviato il titolo, per iniziare la quest dell'evento bisogna recarsi a Ramsgate, la città che funge da hub di gioco, e chiacchierare con l'NPC chiamato Bosun Markus. Questo personaggio vi assegnerà una missione divisa in tre diverse fasi, la prima delle quali consiste in una caccia alle uova pasquali.

Vi ricordiamo che il gioco può essere scaricato in maniera completamente gratuita su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (solo su Epic Games Store). Proprio come Fortnite Capitolo 2, inoltre, il gioco gode del supporto a cross-play e cross-save, ciò significa che potete giocare con gli amici online su altre piattaforme e mantenere i progressi tra le varie versioni di gioco disponibili.

Sapevate che di recente è nata una polemica su Dauntless a causa della ricerca di traduttori volontari da parte del team di sviluppo? Va infatti precisato che il gioco è attualmente disponibile nella sola lingua inglese.